В НАТО заявили, что украинские удары по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его возможности, однако он остается способным выполнять основные задачи военного времени.

В НАТО оценили последствия ударов Украины по Черноморскому флоту РФ

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

По его словам, Черноморский флот испытал ряд серьезных нападений в сентябре, в том числе ударов по его штабу.

Эти нападения были более разрушительны и лучше скоординированы, чем другие до сих пор в этой войне. Физический ущерб почти наверняка серьезный, но локализованный, что привело к тому, что Россия вывела большую часть своего флота из Крыма, – отметил чиновник. Поделиться

Однако, по его словам, флот почти наверняка остается способен выполнять свои основные задачи военного времени – наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность.

Но его способность продолжать более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов, скорее всего, снизится. Также возможно, что его способность защищать свои объекты и проводить еженедельное техническое обслуживание ухудшилась, – сказал чиновник. Поделиться

По его словам, эта ситуация, вероятно, заставит Россию занять реактивную позицию и одновременно она демонстрирует, что украинские военные могут взорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля в оккупированном Севастополе.