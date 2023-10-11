В НАТО заявили, что украинские удары по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его возможности, однако он остается способным выполнять основные задачи военного времени.
В НАТО оценили последствия ударов Украины по Черноморскому флоту РФ
Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.
По его словам, Черноморский флот испытал ряд серьезных нападений в сентябре, в том числе ударов по его штабу.
Однако, по его словам, флот почти наверняка остается способен выполнять свои основные задачи военного времени – наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность.
По его словам, эта ситуация, вероятно, заставит Россию занять реактивную позицию и одновременно она демонстрирует, что украинские военные могут взорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля в оккупированном Севастополе.