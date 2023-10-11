У НАТО заявили, що українські удари по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його здатності, проте він залишається здатним виконувати основні завдання воєнного часу.
У НАТО оцінили наслідки ударів України по Чорноморському флоту РФ
Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.
За його словами, Чорноморський флот зазнав низки серйозних нападів у вересні, в тому числі ударів по його штабу.
Проте, за його словами, флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу – наносити удари крилатими ракетами і патрулювати місцевість.
За його словами, ця ситуація, ймовірно, змусить Росію зайняти реактивну позицію, і одночасно вона демонструє, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну проекцію сили Кремля в окупованому Севастополі.