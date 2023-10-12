У Чорному морі підірвався російський корабель "Павел Державин"

Що сталося з російським кораблем "Павел Державин"

Згідно з даними українських журналістів, які посилаються на свої джерела в Криму, біля тимчасово окупованого Севастополя підірвався російський великий сторожовий корабель.

Інцидент стався вранці 12 жовтня.

Йдеться про відоме судно “Павел Державин”.

Поки не вдалося з’ясувати, що саме сталося і як корабель міг бути підірваний.

Враховуючи таке нехлюйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту РФ… то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини, – прокоментувала інцидент речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Поширити

З коментарем з цього приводу також виступив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є, - повідомив він. Поширити

Варто звернути увагу на те, що першими про пошкодження “Павла Державина” почали писати кримські Телеграм-канали вранці 12 жовтня, однак тоді підтверджень цієї інформації не було.

Місцеві мешканці розповідали, що вони чули звуки вибухів.

За однією з версій, він підірвався на міні.

Що відомо про російський корабель "Павел Державин"

Цей патрульний корабель Чорноморського флоту РФ заклали ще 7 років тому на Зеленодольському ССЗ ім. О.М. Горького (заводський №163).

Подальше будівництво відбувалося на ССЗ Затока в Керчі.

Вперше його спустили на воду 21 лютого 2019 року.

27 листопада 2020 року в Новоросійську патрульний корабель “Павел Державин” прийняли до складу Чорноморського флоту Росії.

Під час повномасштабної війни в Україні в червні 2022 року корабель посилив своє озброєння встановленим на ЗПС зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ.

Варто звернути увагу на те, що у країни-агресорки таких корветів на воді лише чотири – “Василий Быков”, “Дмитрий Рогачов”, “Павел Державин” і “Сергей Котов”.