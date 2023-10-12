У Чорному морі підірвався російський корабель "Павел Державин"

Корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” підірвався у Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.
Що сталося з російським кораблем "Павел Державин"
Згідно з даними українських журналістів, які посилаються на свої джерела в Криму, біля тимчасово окупованого Севастополя підірвався російський великий сторожовий корабель.
Інцидент стався вранці 12 жовтня.
Йдеться про відоме судно “Павел Державин”.
Поки не вдалося з’ясувати, що саме сталося і як корабель міг бути підірваний.
З коментарем з цього приводу також виступив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Варто звернути увагу на те, що першими про пошкодження “Павла Державина” почали писати кримські Телеграм-канали вранці 12 жовтня, однак тоді підтверджень цієї інформації не було.
Місцеві мешканці розповідали, що вони чули звуки вибухів.
За однією з версій, він підірвався на міні.
Що відомо про російський корабель "Павел Державин"
Цей патрульний корабель Чорноморського флоту РФ заклали ще 7 років тому на Зеленодольському ССЗ ім. О.М. Горького (заводський №163).
Подальше будівництво відбувалося на ССЗ Затока в Керчі.
Вперше його спустили на воду 21 лютого 2019 року.
27 листопада 2020 року в Новоросійську патрульний корабель “Павел Державин” прийняли до складу Чорноморського флоту Росії.
Під час повномасштабної війни в Україні в червні 2022 року корабель посилив своє озброєння встановленим на ЗПС зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ.
Варто звернути увагу на те, що у країни-агресорки таких корветів на воді лише чотири – “Василий Быков”, “Дмитрий Рогачов”, “Павел Державин” і “Сергей Котов”.
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