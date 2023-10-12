Українські школярі створюють деталі для дронів на 3D-принтері

Молодь збирає та переробляє пластик, щоб створювати на 3D-принтері хвостовики для дронів.

Як школярі допомагають українській армії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українські школярі створюють деталі для безпілотників на 3D-принтері.

За його словами, молодь збирає та переробляє пластик, щоб створювати на 3D-принтері хвостовики для дронів. Ці деталі допомагають українським бійцям кріпити ударну частину до безпілотника.

“Разом з Rozetka передали школярам додаткові 3D-принтери. Тепер хлопці й дівчата зможуть масштабуватися і виготовляти ще більше деталей для дронів. Дякую кожному, хто робить усе можливе на своєму місці, щоб наблизити перемогу”, – зазначив очільник Мінцифри. Поширити

Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося

За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Премʼєр Денис Шмигаль зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

Тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній, – розповів Шмигаль. Поширити

Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

Активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення. Погоджено виплати на ремонти осель для 16 тисяч українських родин. Впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване, – зазначив Шмиголь. Поширити

Уряд також працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування. У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн.