Українські школярі створюють деталі для дронів на 3D-принтері

Молодь збирає та переробляє пластик, щоб створювати на 3D-принтері хвостовики для дронів.
Як школярі допомагають українській армії
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українські школярі створюють деталі для безпілотників на 3D-принтері.
За його словами, молодь збирає та переробляє пластик, щоб створювати на 3D-принтері хвостовики для дронів. Ці деталі допомагають українським бійцям кріпити ударну частину до безпілотника.
Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося
За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.
Премʼєр Денис Шмигаль зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.
Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.
Уряд також працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування. У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн.
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