Бійці ССО знищили російського піхотинця вибухівкою з дрона — відео

Українські бійці влаштували полювання за російським піхотинцем. Окупанту скинули вибухівку прямо на спину.

Бійці ССО знищили окупанта з дрона

Сили спеціальних операцій нищать окупантів прямо на їхніх позиціях. Один з таких випадків потрапив на камеру.

Справжнє полювання за російськими піхотинцями влаштували воїни одного з підрозділів ССО України, - йдеться в повідомленні. Поширити

Помітивши противника на позиціях, оператори БПЛА скинули вибухівку прямо на ворога - поранений росіянин намагався надати собі допомогу, утім це не допомогло.

Довершила справу чергова скинута дроном граната, що вибухнула прямо на спині в окупанта, - додали в ССО. Поширити

Втрати РФ в Україні

Протягом 11 жовтня авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Також захисники знищили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Втрати Росії у війні в Україні склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових.