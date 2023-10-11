Бойцы ССО уничтожили российского пехотинца взрывчаткой из дрона – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили российского пехотинца взрывчаткой из дрона – видео

ССО
ВСУ
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Украинские бойцы устроили охоту за российским пехотинцем. Оккупанту сбросили взрывчатку прямо на спину.

Бойцы ССО уничтожили оккупанта из дрона

Силы специальных операций уничтожают окупантов прямо на их позициях. Один из таких случаев попал на камеру.

Настоящую охоту за российскими пехотинцами устроили воины одного из подразделений ССО Украины, говорится в сообщении.

Заметив противника на позициях, операторы БПЛА сбросили взрывчатку прямо на врага – раненый россиянин пытался оказать себе помощь, впрочем, это не помогло.

Завершила дело очередная сброшенная дроном граната, разразившаяся прямо на спине у оккупанта, - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

В течение 11 октября авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Потери России в войне в Украине составили 820 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 283 900 военных.

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