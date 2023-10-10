Силы обороны Украины уничтожили истребитель Су-25 и 7 артсистем армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 10.10.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 75 боевых столкновений.

Также РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.

Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов".

Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области; Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак у Ивановки Харьковской области. Авиационные удары пришлись по Синьковке, Кисловке, Песчаном Харьковской области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Также от авиационных ударов потерпели Новолюбовка Луганской области и Спорное Донецкой области. Кроме этого, Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опросное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Новомихайловки. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и областной центр Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.