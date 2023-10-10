Силы обороны уничтожили 450 оккупантов, 6 танков и средство ПВО — сводка Генштаба

Украинские войска продолжают отражать атаки РФ на востоке. Контрнаступление ВСУ продолжается на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Потери оккупантов за сутки

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

За минувшие сутки РФ потеряла 450 своих солдат, с техники оккупанты потеряли:

танков ‒ 4829 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9129 (+3) ед,

артиллерийских систем s – 6713 (+7) ед,

средства ПВО ‒ 544 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),

автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед,

специальная техника – 961 (+2).

Ситуация на линии столкновения

На Купянском направлении ВСУ отразили 5 атак у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки вблизи Клищиевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Поделиться

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Поделиться

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.