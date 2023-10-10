Силы обороны уничтожили 450 оккупантов, 6 танков и средство ПВО — сводка Генштаба

Украинские войска продолжают отражать атаки РФ на востоке. Контрнаступление ВСУ продолжается на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Потери оккупантов за сутки
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Ракетные войска поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.
За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
За минувшие сутки РФ потеряла 450 своих солдат, с техники оккупанты потеряли:
танков ‒ 4829 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9129 (+3) ед,
артиллерийских систем s – 6713 (+7) ед,
средства ПВО ‒ 544 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед,
специальная техника – 961 (+2).
Ситуация на линии столкновения
На Купянском направлении ВСУ отразили 5 атак у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки вблизи Клищиевки Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку возле Старомайорского Донецкой области.
В Запорожском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.
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