Сили оборони знищили 450 окупантів, 6 танків та засіб ППО — зведення Генштабу

Українські війська продовжують відбивати атаки РФ на сході. Контрнаступ ЗСУ продовжується на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Втрати окупантів за добу

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

За минулу добу РФ втратила 450 своїх солдатів, з техніки окупанти втратили:

танків ‒ 4829 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 9129 (+3) од,

артилерійських систем s – 6713 (+7) од,

засоби ППО ‒ 544 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),

крилаті ракети - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 961 (+2).

Ситуація на лінії зіткнення

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки неподалік Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Поширити

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Поширити

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.