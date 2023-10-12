Украинские школьники создают детали для дронов на 3D-принтере

Молодежь собирает и перерабатывает пластик, чтобы создавать на 3D-принтере хвостовики для дронов.
Как школьники помогают украинской армии
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские школьники создают детали для беспилотников на 3D-принтере.
По его словам, молодежь собирает и перерабатывает пластик, чтобы создавать на 3D-принтере хвостовики для дронов. Эти детали помогают украинским бойцам крепить ударную часть к беспилотнику.
Производство дронов в Украине существенно увеличилось
За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.
Кроме того, одним из приоритетов правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.
Правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд. грн.
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