Украинские школьники создают детали для дронов на 3D-принтере

Молодежь собирает и перерабатывает пластик, чтобы создавать на 3D-принтере хвостовики для дронов.

Как школьники помогают украинской армии

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские школьники создают детали для беспилотников на 3D-принтере.

По его словам, молодежь собирает и перерабатывает пластик, чтобы создавать на 3D-принтере хвостовики для дронов. Эти детали помогают украинским бойцам крепить ударную часть к беспилотнику.

“Вместе с Rozetka передали школьникам дополнительные 3D-принтеры. Теперь ребята смогут масштабироваться и производить еще больше деталей для дронов. Благодарю каждого, кто делает все возможное на своем месте, чтобы приблизить победу”, – отметил глава Минцифры. Поделиться

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

Теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний, – рассказал Шмигаль. Поделиться

Кроме того, одним из приоритетов правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

Активно реализуется введенная Правительством программа является Восстановление. Согласованы выплаты на ремонты домов для 16 тысяч украинских семей. Внедряются жилищные сертификаты для тех, чье жилье полностью разрушено, – отметил Шмыгаль. Поделиться

Правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд. грн.