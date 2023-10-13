Долетит до Пскова. В Украине создали уникальный дрон-камикадзе — видео

Новый украинский дрон долетает до 700 км. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Дрон не так легко сбить, не так легко зафиксировать.
В Украине создали дальнобойный дрон-камикадзе
Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 км, который может нести 50 кг взрывчатки.
По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже вошел в цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше Шахедов, которые производит Иран и поставляет России.
Украина атаковала российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали сегодня, 13 октября, в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Детали атаки не раскрывают.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-