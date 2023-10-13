Долетит до Пскова. В Украине создали уникальный дрон-камикадзе — видео

Новый украинский дрон долетает до 700 км. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Дрон не так легко сбить, не так легко зафиксировать.

В Украине создали дальнобойный дрон-камикадзе

Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 км, который может нести 50 кг взрывчатки.

Изготовили дрон-камикадзе, долетающий очень далеко, 700 километров, может, даже, до Пскова долететь. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Его не так просто сбить, не так просто зафиксировать. У него нет шасси, запуск из-за этого производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и улучшило пикирование, – рассказал представитель украинской компании-производителя дронов. Поделиться

По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже вошел в цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше Шахедов, которые производит Иран и поставляет России.

Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся, – подытожил представитель компании. Поделиться

Украина атаковала российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали сегодня, 13 октября, в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

Детали атаки не раскрывают.