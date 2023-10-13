Долетит до Пскова. В Украине создали уникальный дрон-камикадзе — видео
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Долетит до Пскова. В Украине создали уникальный дрон-камикадзе — видео

Украинский дрон
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Новый украинский дрон долетает до 700 км. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Дрон не так легко сбить, не так легко зафиксировать.

В Украине создали дальнобойный дрон-камикадзе

Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 км, который может нести 50 кг взрывчатки.

Изготовили дрон-камикадзе, долетающий очень далеко, 700 километров, может, даже, до Пскова долететь. У него полезная нагрузка в 50 килограммов. Его не так просто сбить, не так просто зафиксировать. У него нет шасси, запуск из-за этого производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и улучшило пикирование, – рассказал представитель украинской компании-производителя дронов.

По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже вошел в цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше Шахедов, которые производит Иран и поставляет России.

Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся, – подытожил представитель компании.

Украина атаковала российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали сегодня, 13 октября, в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

Детали атаки не раскрывают.

После первого подрыва русские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей".

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