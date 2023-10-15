ВСУ приняли на вооружение новые образцы военной техники

Украинская армия приняла на вооружение новейшую технику. Речь идет о вертолете и мотоцикле.

Новая техника для ВСУ

На поставку ВСУ приняты вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС. Минобороны приняло соответствующие указы.

Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4 немецкого производства используется для наблюдения. Также по его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Известно, что вертолет Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 был разработан в 1970-х годах компанией Bölkow. Его первыми заказчиками являлись военные Германии.

Мотоцикл KTM 450 ЭХС используется украинскими защитниками для транспортировки военнослужащих и легкого вооружения. Он подходит для передвижения по труднопроходимой местности.

Что известно об оружии украинского производства

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Также ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Кроме того, правительство Украины планирует потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Это в семь раз больше, чем в прошлом.

Такое заявление 30 сентября на Форуме оборонных индустрий сделал премьер-министр Денис Шмигаль.

Это увеличение было включено в бюджетный проект правительства в следующем году. Такие планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории России, за пределами линии фронта.