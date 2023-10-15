Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что ожидает новых попыток контрнаступления украинских военных, а нынешняя, якобы, уже провалилась.
Путин цинично лжет о контрнаступлении ВСУ
По словам кремлевского диктатора, якобы контрнаступление украинских военных полностью провалилось, однако он ожидает новых попыток контрнаступательных действий ВСУ.
По его словам, преступная российская армия в Украине якобы пытается улучшить тактическое положение на отдельных участках фронта.
Что говорят украинские военные
По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны на восточном направлении Александра Сырского, преступная армия РФ предпринимает новые попытки наступательных действий в районе Макеевки на Луганщине и в направлении Купянска на Харьковщине.
Сырский отметил, что в течение последних двух месяцев враг восстановил свои силы по этим направлениям и активно перешел в наступление.
Что известно о ситуации на восточном фронте
По информации западного издания The Economist, преступная армия РФ уже почти неделю предпринимает попытки захватить Авдеевку на Донетчине и эти попытки преследуют цель перехватить инициативу в войне на фоне крайне трудных условий проведения контрнаступления ВСУ.
По информации журналистов, на этой неделе подразделения преступной армии РФ впервые перешли в наступление после кровавой зимней кампании.
Оккупанты преследуют цель взять Авдеевку в полное окружение и продолжить наступление в этом районе.
Авторы материала отмечают, что потеря украинскими военными Авдеевки очень сильно ударила бы по моральному духу подразделений ВСУ.
Город имеет стратегическое значение, и Россия пытается захватить его с 2014 года.
Аналитики отмечают, что битва за Авдеевку продлится еще некоторое время и будет очень жесткой.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-