Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что ожидает новых попыток контрнаступления украинских военных, а нынешняя, якобы, уже провалилась.

Путин цинично лжет о контрнаступлении ВСУ

По словам кремлевского диктатора, якобы контрнаступление украинских военных полностью провалилось, однако он ожидает новых попыток контрнаступательных действий ВСУ.

Что касается якобы буксующего контрнаступления - он провалился полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, однако, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы это видим, знаем. И соответственно реагируем. Происходящее сейчас на всем протяжении столкновения это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом достаточно просторе, – цинично заявил Путин. Поделиться

По его словам, преступная российская армия в Украине якобы пытается улучшить тактическое положение на отдельных участках фронта.

Что говорят украинские военные

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны на восточном направлении Александра Сырского, преступная армия РФ предпринимает новые попытки наступательных действий в районе Макеевки на Луганщине и в направлении Купянска на Харьковщине.

Сырский отметил, что в течение последних двух месяцев враг восстановил свои силы по этим направлениям и активно перешел в наступление.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации западного издания The Economist, преступная армия РФ уже почти неделю предпринимает попытки захватить Авдеевку на Донетчине и эти попытки преследуют цель перехватить инициативу в войне на фоне крайне трудных условий проведения контрнаступления ВСУ.

По информации журналистов, на этой неделе подразделения преступной армии РФ впервые перешли в наступление после кровавой зимней кампании.

Оккупанты преследуют цель взять Авдеевку в полное окружение и продолжить наступление в этом районе.

Россия выделила значительные ресурсы для своего последнего толчка. В Авдеевку опрокинуто до трех батальонов. Их поддерживают танки, боевые машины пехоты и авиация. Подобно тому, как Украина на протяжении лета обнаружила, что сломать хорошо подготовленную оборону чрезвычайно тяжело, так же россияне, похоже, понесли суровое наказание за свой штурм Авдеевки, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала отмечают, что потеря украинскими военными Авдеевки очень сильно ударила бы по моральному духу подразделений ВСУ.

Город имеет стратегическое значение, и Россия пытается захватить его с 2014 года.

Аналитики отмечают, что битва за Авдеевку продлится еще некоторое время и будет очень жесткой.