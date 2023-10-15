Переломный момент. Украинский генерал оценил шансы РФ захватить Авдеевку

Как считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, у российских захватчиков не хватит сил и ресурсов, чтобы захватить Авдеевку.
Почему обострилась ситуация вокруг Авдеевки
По словам Маломужа, российский диктатор Владимир Путин уже давно ставил задачу приступить к наступательным операциям по всему фронту, а также выбрал приоритетные направления.
Прежде говорилось о захвате Купянска и о движении в направлении Харькова.
Кроме того, глава Кремля хотел увидеть мощные контратаки у Бахмута.
Что важно понимать, Авдеевку определили как одно из направлений, где нужно показать конкретный результат по захвату города.
Украинский генерал обращает внимание на то, что в бой бросили три бригады, в которые входит более 15 тысяч человек.
Почему армия РФ не сможет захватить Авдеевку
По словам Николай Маломужа, Авдеевка – это мощный укрепрайон, в том числе высоты, коксохимический завод.
С одной точки зрения, масштабная концентрация солдат РФ вроде бы недостаток, однако это дает возможность ВСУ уничтожать личный состав врага в больших количествах.
Как считает Николай Маломуж, прямо сейчас на поле боя формировалась ситуация перелома, а Авдеевка – это одно из решающих направлений.
Страна-агрессорка начала активно тратить резервный потенциал, который она хотела бы привлечь против ВСУ на разных участках фронта.
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