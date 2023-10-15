Переломный момент. Украинский генерал оценил шансы РФ захватить Авдеевку

Как считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, у российских захватчиков не хватит сил и ресурсов, чтобы захватить Авдеевку.

Почему обострилась ситуация вокруг Авдеевки

По словам Маломужа, российский диктатор Владимир Путин уже давно ставил задачу приступить к наступательным операциям по всему фронту, а также выбрал приоритетные направления.

Прежде говорилось о захвате Купянска и о движении в направлении Харькова.

Кроме того, глава Кремля хотел увидеть мощные контратаки у Бахмута.

Что важно понимать, Авдеевку определили как одно из направлений, где нужно показать конкретный результат по захвату города.

Украинский генерал обращает внимание на то, что в бой бросили три бригады, в которые входит более 15 тысяч человек.

Задача была с юга и севера окружить Авдеевку, зайти в тылы и проводить операции по захвату города, нанося ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Однако ВСУ предусматривали все эти операции, – сказал генерал армии в отставке. Поделиться

Почему армия РФ не сможет захватить Авдеевку

По словам Николай Маломужа, Авдеевка – это мощный укрепрайон, в том числе высоты, коксохимический завод.

С одной точки зрения, масштабная концентрация солдат РФ вроде бы недостаток, однако это дает возможность ВСУ уничтожать личный состав врага в больших количествах.

К наступлению Россия привлекла мобилизованных, погибающих массово. В течение пяти дней вражеские потери ежесуточно составляют от 800 до 1000 человек. То есть за пять дней до 4000 убитыми и до 5000 ранеными. Это две полноценные бригады. Это мощное уничтожение не только резервов, но и боевых систем России, – объясняет эксперт. Поделиться

Как считает Николай Маломуж, прямо сейчас на поле боя формировалась ситуация перелома, а Авдеевка – это одно из решающих направлений.

Страна-агрессорка начала активно тратить резервный потенциал, который она хотела бы привлечь против ВСУ на разных участках фронта.