Почему ВСУ не удалось быстро освободить Крым — Ходжес назвал виновных
Категория
Украина
Дата публикации

Почему ВСУ не удалось быстро освободить Крым — Ходжес назвал виновных

ВСУ
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Источник:  Европейская правда

Отставной генерал США в отставке Бен Ходжес убежден, что у ВСУ были все шансы, чтобы освободить Крым в 2023 году, однако такому развитию событий помешала нерешительность партнеров.

Ходжес объяснил, почему в этом году ВСУ не успевают деоккупировать Крым

Генерал в отставке обращает внимание на то, что его прогноз по Крыму всегда сопровождала одна важная оговорка: ВСУ в 2023 году освободят Крым, если партнеры предоставят Украине все необходимое для этого

Мы этого не сделали. Так что я действительно ошибся в своей оценке, что американская администрация и немецкое правительство решат предоставить Украине дальнобойное оружие и другие нужные ей мощности. Я был уверен, что наконец-то услышу от моего президента слова: "Мы хотим, чтобы Украина победила. А для того чтобы она победила, она должна получить вот это”. Но я ошибся, этого так и не прозвучало, – отмечает Бен Ходжес.

Несмотря на нерешительность США генерал призвал не игнорировать тот факт, как много Джо Байден и его команда делают для Украины и ее будущей победы.

Как известно, именно Штатам удалось собрать вместе и удержать более 50 стран, которые регулярно оказывают помощь ВСУ.

В то же время Байден не сделал самого важного: он не определил цель, чего мы хотим достичь. Мы слышим от него только фразу: "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно". Но это совершенно пустые слова! "Нужно" для чего? Президент должен был сказать: "Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы Украина отбросила Россию к границам 1991 года", - объясняет Ходжес.

Почему США боятся поражения России в войне

По мнению Бена Ходжеса, ни сам Байден, ни члены его команды до сих пор не могут поверить в то, что Россию вполне реально победить.

Кроме того, они очень боятся эскалации.

И третье – они не понимают, что произойдет, если Россия потерпит катастрофическое поражение, российские войска будут разбиты и режим в Москве рухнет. Что дальше? Похоже, что эти три вещи являются преградой. И это свидетельствует о полном непонимании ими природы войны, непонимании Украины и непонимании России, - заключает Ходжес.

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