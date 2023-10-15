Почему ВСУ не удалось быстро освободить Крым — Ходжес назвал виновных

Отставной генерал США в отставке Бен Ходжес убежден, что у ВСУ были все шансы, чтобы освободить Крым в 2023 году, однако такому развитию событий помешала нерешительность партнеров.
Ходжес объяснил, почему в этом году ВСУ не успевают деоккупировать Крым
Генерал в отставке обращает внимание на то, что его прогноз по Крыму всегда сопровождала одна важная оговорка: ВСУ в 2023 году освободят Крым, если партнеры предоставят Украине все необходимое для этого
Несмотря на нерешительность США генерал призвал не игнорировать тот факт, как много Джо Байден и его команда делают для Украины и ее будущей победы.
Как известно, именно Штатам удалось собрать вместе и удержать более 50 стран, которые регулярно оказывают помощь ВСУ.
Почему США боятся поражения России в войне
По мнению Бена Ходжеса, ни сам Байден, ни члены его команды до сих пор не могут поверить в то, что Россию вполне реально победить.