Чому ЗСУ не вдалося блискавично звільнити Крим — Ходжес назвав винних

Відставний генерал США у відставці Бен Ходжес переконаний, що ЗСУ мали всі шанси та сили, щоб звільнити Крим у 2023 році, однак такому розвитку подій завадила нерішучість партнерів.
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Генерал у відставці звертає увагу на те, що його прогноз щодо Криму завжди супроводжувало одне важливе застереження: ЗСУ у 2023 році звільнять Крим, якщо партнери нададуть Україні все необхідне для цього
Попри нерішучість США, генерал закликав не ігнорувати той факт, як багато Джо Байден та його команда роблять для України та її майбутньої перемоги.
Як відомо, саме Штатам вдалося зібрати докупи і утримати разом понад 50 країн, які регулярно надають допомогу ЗСУ.
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На переконання Бена Ходжеса, ні сам Байден, ні члени його команди досі не можуть повірити в те, що Росію цілком реально перемогти.