Чому ЗСУ не вдалося блискавично звільнити Крим — Ходжес назвав винних

Відставний генерал США у відставці Бен Ходжес переконаний, що ЗСУ мали всі шанси та сили, щоб звільнити Крим у 2023 році, однак такому розвитку подій завадила нерішучість партнерів.

Ходжес пояснив, чому цьогоріч ЗСУ не встигають деокупувати Крим

Генерал у відставці звертає увагу на те, що його прогноз щодо Криму завжди супроводжувало одне важливе застереження: ЗСУ у 2023 році звільнять Крим, якщо партнери нададуть Україні все необхідне для цього

Ми цього не зробили. Тож я справді помилився у своїй оцінці, що американська адміністрація і німецький уряд вирішать надати Україні далекобійну зброю та інші потрібні їй потужності.Я був упевнений, що нарешті почую від мого президента слова: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. А для того, щоб вона перемогла, вона має отримати ось це". Але я помилився, цього так і не прозвучало, - зазначає Бен Ходжес. Поширити

Попри нерішучість США, генерал закликав не ігнорувати той факт, як багато Джо Байден та його команда роблять для України та її майбутньої перемоги.

Як відомо, саме Штатам вдалося зібрати докупи і утримати разом понад 50 країн, які регулярно надають допомогу ЗСУ.

Та водночас Байден не зробив найважливішого: він не визначив мету, чого ми хочемо досягти. Ми чуємо від нього лише фразу: "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно". Але це абсолютно порожні слова! "Потрібно" для чого? Натомість президент мав сказати: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Україна відкинула Росію до кордонів 1991 року", - пояснює Ходжес. Поширити

Чому США бояться поразки Росії у війні

На переконання Бена Ходжеса, ні сам Байден, ні члени його команди досі не можуть повірити в те, що Росію цілком реально перемогти.

Окрім того, вони дуже бояться ескалації.