Чому ЗСУ не вдалося блискавично звільнити Крим — Ходжес назвав винних
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому ЗСУ не вдалося блискавично звільнити Крим — Ходжес назвав винних

ЗСУ
Джерело:  Європейська правда

Відставний генерал США у відставці Бен Ходжес переконаний, що ЗСУ мали всі шанси та сили, щоб звільнити Крим у 2023 році, однак такому розвитку подій завадила нерішучість партнерів.

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Генерал у відставці звертає увагу на те, що його прогноз щодо Криму завжди супроводжувало одне важливе застереження: ЗСУ у 2023 році звільнять Крим, якщо партнери нададуть Україні все необхідне для цього

Ми цього не зробили. Тож я справді помилився у своїй оцінці, що американська адміністрація і німецький уряд вирішать надати Україні далекобійну зброю та інші потрібні їй потужності.Я був упевнений, що нарешті почую від мого президента слова: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. А для того, щоб вона перемогла, вона має отримати ось це". Але я помилився, цього так і не прозвучало, - зазначає Бен Ходжес.

Попри нерішучість США, генерал закликав не ігнорувати той факт, як багато Джо Байден та його команда роблять для України та її майбутньої перемоги.

Як відомо, саме Штатам вдалося зібрати докупи і утримати разом понад 50 країн, які регулярно надають допомогу ЗСУ.

Та водночас Байден не зробив найважливішого: він не визначив мету, чого ми хочемо досягти. Ми чуємо від нього лише фразу: "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно". Але це абсолютно порожні слова! "Потрібно" для чого? Натомість президент мав сказати: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Україна відкинула Росію до кордонів 1991 року", - пояснює Ходжес.

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На переконання Бена Ходжеса, ні сам Байден, ні члени його команди досі не можуть повірити в те, що Росію цілком реально перемогти.

Окрім того, вони дуже бояться ескалації.

І третє – вони не розуміють, що станеться, якщо Росія отримає катастрофічну поразку, російські війська будуть розбиті й режим у Москві впаде. Що далі?Схоже, що ці три речі є перепоною. І це свідчить про повне нерозуміння ними природи війни, нерозуміння України і нерозуміння Росії, - підсумовує Ходжес.

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