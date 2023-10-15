Переломний момент. Український генерал оцінив шанси РФ захопити Авдіївку

Як вважає генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, у російських загарбників не вистачить сил та ресурсів, щоб захопити Авдіївку.

Чому загострилася ситуація навколо Авдіївки

За словами Маломужа, російський диктатор Володимир Путін вже давно ставив завдання розпочати наступальну операцію по всьому фронту, а також пріоритетні напрямки.

Насамперед йшлося про захоплення Куп'янська та про рух у напрямку Харкова.

Окрім того, очільник Кремля хотів побачити потужні контратаки біля Бахмута.

Що важливо розуміти, Авдіївку визначили як один з напрямків, де треба показати конкретний результат щодо захоплення міста.

Український генерал звертає увагу на те. що в бій кинули три бригади, до яких входить понад 15 тисяч осіб.

Завдання було з півдня і півночі оточити Авдіївку, зайти в тили й проводити операції щодо захоплення міста, завдаючи ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Однак ЗСУ передбачали всі ці операції, – мовив генерал армії у відставці. Поширити

Чому армія РФ не зможе захопити Авдіївку

За словами Микола Маломужа, Авдіївка – це потужний укріпрайон, зокрема висоти, коксохімічний завод.

З однієї точки зору, масштабна концентрація солдат РФ нібито недолік, однак це дає можливість ЗСУ знищувати особовий склад ворога у великих кількостях.

У наступ Росія залучила мобілізованих, які гинуть масово. Протягом п'яти днів ворожі втрати щодоби становлять від 800 до 1000 осіб. Тобто за п'ять днів до 4 000 вбитими й до 5 000 пораненими. Це дві повноцінні бригади. Це потужне знищення не тільки резервів, а й бойових систем Росії, – пояснює експерт. Поширити

Як вважає Микола Маломуж, просто зараз на полі бою формувалася ситуація перелому, а Авдіївка – це один з вирішальних напрямків.

Країна-агресорка почала активно витрачати резервний потенціал, який вона б хотіла залучити проти ЗСУ на різних напрямках.