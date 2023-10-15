Переломний момент. Український генерал оцінив шанси РФ захопити Авдіївку

Як вважає генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, у російських загарбників не вистачить сил та ресурсів, щоб захопити Авдіївку.
Чому загострилася ситуація навколо Авдіївки
За словами Маломужа, російський диктатор Володимир Путін вже давно ставив завдання розпочати наступальну операцію по всьому фронту, а також пріоритетні напрямки.
Насамперед йшлося про захоплення Куп'янська та про рух у напрямку Харкова.
Окрім того, очільник Кремля хотів побачити потужні контратаки біля Бахмута.
Що важливо розуміти, Авдіївку визначили як один з напрямків, де треба показати конкретний результат щодо захоплення міста.
Український генерал звертає увагу на те. що в бій кинули три бригади, до яких входить понад 15 тисяч осіб.
Чому армія РФ не зможе захопити Авдіївку
За словами Микола Маломужа, Авдіївка – це потужний укріпрайон, зокрема висоти, коксохімічний завод.
З однієї точки зору, масштабна концентрація солдат РФ нібито недолік, однак це дає можливість ЗСУ знищувати особовий склад ворога у великих кількостях.
Як вважає Микола Маломуж, просто зараз на полі бою формувалася ситуація перелому, а Авдіївка – це один з вирішальних напрямків.
Країна-агресорка почала активно витрачати резервний потенціал, який вона б хотіла залучити проти ЗСУ на різних напрямках.
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