Армії РФ важливо захопити Авдіївку в якості хоч якоїсь перемоги — речник ЗСУ

Російська армія зібрала і кинула все, що є, на Авдіївський напрямок. Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі – більш як 3000 осіб.
Росіяни штурмують Авдіївку
Місто Авдіївка Донецької області є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу. Однак окупаційні війська несуть великі втрати.
Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун у ефірі телемарафону.
За словами Штупуна, росіяни зібрали і кинули все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм Авдіївки.
Ситуація в районі Авдіївки
В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області. Окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.
При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі – понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.
Крім того, начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, місто все у вогні.
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