Армии РФ важно захватить Авдеевку в качестве хоть какой-то победы — спикер ВСУ

Российская армия собрала и бросила все, что есть, на Авдеевское направление. Враг потерял почти 300 единиц техники, а потери в живой силе – более 3000 человек.

Россияне штурмуют Авдеевку

Город Авдеевка Донецкой области является единственным шансом для россиян показать победу. Однако оккупационные войска несут большие потери.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Им важно захватить Авдеевку, потому что это единственный шанс на данный момент, где они могут показать хоть какую-нибудь победу. Другого варианта у них нет, – заявил он. Поделиться

По словам Штупуна, россияне собрали и бросили все, что есть на Авдеевском направлении, на штурм Авдеевки.

Плюс это определенные высоты, которые в стратегическом плане лакомы для врага. Но враг получает по зубам. В настоящее время четыре дня подряд растут потери врага. Враг потерял почти 300 единиц техники, а потери в живой силе – более 3000 человек, – добавил он. Поделиться

Ситуация в районе Авдеевки

В последние дни серьезно накалилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области. оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки.

При этом, по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе – более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Кроме того, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш сказал, что российские войска штурмуют позиции украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, город все в огне.