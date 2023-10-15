Армія РФ зазнає шалених втрат внаслідок провальних штурмів під Авдіївкою — військовий ЗСУ

За словами українських військових, через численні втрати внаслідок провальних штурмів в районі Авдіївки на Донеччині, злочинна армія РФ протягом останніх днів змінила тактику.
Що відомо про втрати армії РФ внаслідок провальних дій під Авдіївкою
За словами офіцера 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, через значні втрати підрозділи злочинної армії РФ перейшли до тактики атак невеликими групами.
При цьому власну військову техніку, як зазначає Цехоцький, ворог почав залишати за кілька кілометрів від місця ведення бойових дій.
Що відомо про маневри та проблеми армії РФ в районі Авдіївки
Він також зазначив, що на його ділянці ворог здійснює переміщення та проводить перегрупування.
Наразі продовжується протистояння артилерійських підрозділів, однак відчувається, що ворог страждає через гострий дефіцит боєприпасів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-