Армія РФ зазнає шалених втрат внаслідок провальних штурмів під Авдіївкою — військовий ЗСУ

За словами українських військових, через численні втрати внаслідок провальних штурмів в районі Авдіївки на Донеччині, злочинна армія РФ протягом останніх днів змінила тактику.

Що відомо про втрати армії РФ внаслідок провальних дій під Авдіївкою

За словами офіцера 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, через значні втрати підрозділи злочинної армії РФ перейшли до тактики атак невеликими групами.

При цьому власну військову техніку, як зазначає Цехоцький, ворог почав залишати за кілька кілометрів від місця ведення бойових дій.

Вони змінили тактику дій своїх. Техніку залишають за 10-12 км від точки, де відбуваються бої безпосередньо. Те, що ми знищили велику кількість бронетехніки, позначилося. Вчора-позавчора вони підвозили особовий склад на поле бою на "Уралах". Це абсолютно не захищена техніка, яка прострілюється стрілецькою зброєю. На якихось ділянках навіть на старих УАЗ, санітарних машинах. Ми їх також знищуємо, - підкреслив військовий. Поширити

Що відомо про маневри та проблеми армії РФ в районі Авдіївки

Він також зазначив, що на його ділянці ворог здійснює переміщення та проводить перегрупування.

Наразі продовжується протистояння артилерійських підрозділів, однак відчувається, що ворог страждає через гострий дефіцит боєприпасів.