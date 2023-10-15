Армія РФ знизила кількість атак та обстрілів в районі Авдіївки — керівник МВА

Що відбувається в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські окупанти трохи знизили активність в районі міста і скоротили кількість обстрілів.

Сьогодні шоста доба. З учора градус трохи спадає – не дуже суттєво, але відчутно, що вони чи видихались, чи видихаються. На мій погляд, відсотків на 15 менше в них і штурмових дій, там до 20%, і менше інтенсивність обстрілів. Але все одно цілодобово гатять, цілодобово стрілецькі бої, - зазначає Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що для проведення обстрілів ворог використовує як ствольну артилерію, так і РСЗВ “Град” і міномети.

Звичайно це КАБи – їх дуже багато. Декілька днів тому вдарили ними по місту, і з крила був один фрагмент, на ньому маркування - "серпень 2023 р". Тобто "з пилу жару", як кажуть, - повідомив керівник МВА. Поширити

Що відомо про ворожі обстріли Авдіївки

Він зазначив, що протягом останніх днів у напрямку Авдіївки було випущено дуже багато ворожих ракет.

Зокрема 3 дні тому був 31 ракетний удар по території громади, а по позиціям поряд - набагато більше. За минулу добу армія РФ також завдала по громаді 18 авіаракетних ударів.

Впродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів - їх було дуже багато, але вчора знов почали рахувати. Загалом за минулу добу здійснили 46 масованих обстрілів по громаді, а по позиціям - в рази більше.

За інформацією Барабаша, в місті наразі залишається трохи більше ніж 1,6 тисячі цивільних мешканців.

Є дуже точна цифра. Бо кожна людина, коли отримує гуманітарну допомогу, пише заяву. Таким чином ми можемо рахувати людей не тільки кількісно, а й конкретно знаємо, хто де знаходиться. 1618 осіб сьогодні на ранок, - пояснює керівник МВА. Поширити

За його словами, останніми днями люди майже не виходили на вулиці. Барабаш додав, що деякі з них хочуть евакуюватись, тому українцям у цьому допомагає місцева влада. "За цей тиждень вивезли 19 людей, тижнем раніше – 11", - повідомив очільник МВА.

Але більшість з тих, хто залишаються в Авдіївці, вважають, що "це вже остання битва". Зараз наші дадуть росіянам прикурити й вони підуть, тому нема сенсу виїжджати, пояснив логіку українців Барабаш.