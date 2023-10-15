Армія РФ знизила кількість атак та обстрілів в районі Авдіївки — керівник МВА

Злочинна армія РФ протягом останньої доби дещо знизила інтенсивність артилерійських обстрілів та спроб штурмів, однак російські військові злочинці продовжують тиснути.
Що відбувається в районі Авдіївки
За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські окупанти трохи знизили активність в районі міста і скоротили кількість обстрілів.
Він підкреслив, що для проведення обстрілів ворог використовує як ствольну артилерію, так і РСЗВ “Град” і міномети.
Що відомо про ворожі обстріли Авдіївки
Він зазначив, що протягом останніх днів у напрямку Авдіївки було випущено дуже багато ворожих ракет.
Зокрема 3 дні тому був 31 ракетний удар по території громади, а по позиціям поряд - набагато більше. За минулу добу армія РФ також завдала по громаді 18 авіаракетних ударів.
Впродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів - їх було дуже багато, але вчора знов почали рахувати. Загалом за минулу добу здійснили 46 масованих обстрілів по громаді, а по позиціям - в рази більше.
За інформацією Барабаша, в місті наразі залишається трохи більше ніж 1,6 тисячі цивільних мешканців.
За його словами, останніми днями люди майже не виходили на вулиці. Барабаш додав, що деякі з них хочуть евакуюватись, тому українцям у цьому допомагає місцева влада. "За цей тиждень вивезли 19 людей, тижнем раніше – 11", - повідомив очільник МВА.
Але більшість з тих, хто залишаються в Авдіївці, вважають, що "це вже остання битва". Зараз наші дадуть росіянам прикурити й вони підуть, тому нема сенсу виїжджати, пояснив логіку українців Барабаш.
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