Армия РФ снизила количество атак и обстрелов в районе Авдеевки - руководитель МВА

Преступная армия РФ за последние сутки несколько снизила интенсивность артиллерийских обстрелов и попыток штурмов, однако российские военные преступники продолжают давить.

Что происходит в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские оккупанты немного снизили активность в районе города и сократили количество обстрелов.

Сегодня шестые сутки. Со вчера градус немного падает – не очень существенно, но ощутимо, что они либо выдыхались, либо выдыхаются. На мой взгляд, процентов на 15 меньше у них и штурмовых действий, там до 20%, и меньше интенсивность обстрелов. Но все равно круглосуточно стреляют, круглосуточно стрелковые бои, - отмечает Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что для проведения обстрелов враг использует как ствольную артиллерию, так и РСЗО "Град" и минометы.

Конечно это КАБы – их очень много. Несколько дней назад ударили ими по городу, и из крыла был один фрагмент, на нем маркировка - "август 2023 г.". То есть "с пылу жара", как говорится, - сообщил руководитель МВА. Поделиться

Что известно о вражеских обстрелах Авдеевки

Он отметил, что в течение последних дней в направлении Авдеевки было выпущено очень много вражеских ракет.

В частности, 3 дня назад был 31 ракетный удар по территории общины, а по позициям рядом - гораздо больше. За минувшие сутки армия РФ также нанесла по обществу 18 авиаракетных ударов.

В течение 10-13 октября в Авдеевке даже перестали считать количество массированных обстрелов – их было очень много, но вчера снова начали считать. Всего за минувшие сутки совершили 46 массированных обстрелов по обществу, а по позициям – в разы больше.

По информации Барабаша, в городе пока остается чуть больше 1,6 тысяч гражданских жителей.

Есть очень чёткая цифра. Ибо каждый человек, когда получает гуманитарную помощь, пишет заявление. Таким образом, мы можем считать людей не только количественно, но и конкретно знаем, кто где находится. 1618 человек сегодня на утро, – объясняет руководитель МВА. Поделиться

По его словам, в последние дни люди почти не выходили на улицы. Барабаш добавил, что некоторые из них хотят эвакуироваться, поэтому украинцам в этом помогают местные власти. "За эту неделю вывезли 19 человек, неделей раньше – 11", - сообщил глава МВА.

Но большинство из остающихся в Авдеевке считают, что "это уже последняя битва". Сейчас наши дадут россиянам прикурить и пойдут, поэтому нет смысла уезжать, объяснил логику украинцев Барабаш.