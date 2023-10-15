Армия РФ снизила количество атак и обстрелов в районе Авдеевки - руководитель МВА

Преступная армия РФ за последние сутки несколько снизила интенсивность артиллерийских обстрелов и попыток штурмов, однако российские военные преступники продолжают давить.
Что происходит в районе Авдеевки
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские оккупанты немного снизили активность в районе города и сократили количество обстрелов.
Он подчеркнул, что для проведения обстрелов враг использует как ствольную артиллерию, так и РСЗО "Град" и минометы.
Что известно о вражеских обстрелах Авдеевки
Он отметил, что в течение последних дней в направлении Авдеевки было выпущено очень много вражеских ракет.
В частности, 3 дня назад был 31 ракетный удар по территории общины, а по позициям рядом - гораздо больше. За минувшие сутки армия РФ также нанесла по обществу 18 авиаракетных ударов.
В течение 10-13 октября в Авдеевке даже перестали считать количество массированных обстрелов – их было очень много, но вчера снова начали считать. Всего за минувшие сутки совершили 46 массированных обстрелов по обществу, а по позициям – в разы больше.
По информации Барабаша, в городе пока остается чуть больше 1,6 тысяч гражданских жителей.
По его словам, в последние дни люди почти не выходили на улицы. Барабаш добавил, что некоторые из них хотят эвакуироваться, поэтому украинцам в этом помогают местные власти. "За эту неделю вывезли 19 человек, неделей раньше – 11", - сообщил глава МВА.
Но большинство из остающихся в Авдеевке считают, что "это уже последняя битва". Сейчас наши дадут россиянам прикурить и пойдут, поэтому нет смысла уезжать, объяснил логику украинцев Барабаш.
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