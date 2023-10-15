Армія РФ стикнулася з серйозною проблемою під час наступу на Авдіївку

Американські аналітики дійшли висновку, що оборонні укріплення ЗСУ стали вкрай серйозною проблемою для армії РФ під час її нового масштабного наступу на Авдіївку.

У ISW оцінили ситуацію навколо Авдіївки

Іноземні експерти звертають увагу на те, що офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікували наступальних операцій російських загарбників навколо Авдіївки та висловили впевненість у міцності оборони ЗСУ.

Що також важливо розуміти, армія РФ почала використовувати більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки в поточних операціях.

Не можна також не звернути увагу на те, що російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив успіхів росіян під Авдіївкою та потужності оборони українців на цій ділянці фронту.

Геолокаційні дані за 14 жовтня вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївки.

За словами російських джерел, міцні українські оборонні укріплення стали серйозною проблемою для російського просування навколо Авдіївки.

Окрім того, наголошується, що проблеми солдат РФ з медичним забезпеченням теж перешкоджають просуванню ворога в районі Авдіївки.

Інститут вивчення війни також звертає увагу на те, що Збройні сили України продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Втрати армії РФ на фронті продовжують стрімко зростати

На тлі наймасштабнішого наступу росіян на Авдіївку майже вдвічі зросли щоденні втрати окупантів на полі бою.

До прикладу, лише протягом 14 жовтня загарбники втратили 880 своїх солдатів, 8 танків і 33 артсистеми ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,

танків ‒ 4948 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,

артилерійських систем – 6866 (+33) од,

РСЗВ – 813 (+2) од,

засобів ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 317 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.