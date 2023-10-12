ЗСУ відбили атаки армії РФ в районі Авдіївки та Роботиного — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили атаки терористичної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині та звільненого Роботиного у Запорізькій області.

Що відомо про втрати армії РФ та наслідки злочинних атак по Україні

Зазначається, що українські військові тримають оборону на східному фронті і не дають злочинцям з армії РФ просунутись, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.

У той же час окупанти безуспішно намагались повернути втрачені позиції в районі звільненого Роботиного у Запорізькій області.

Протягом доби українські військові 55 разів вступали у бій із підрозділами армії РФ.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника.

Українські військові також продовжують наступ у напрямку Мелітополя та проводять штурми в районі Бахмута.

Вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зі свого боку військові злочинці армії РФ протягом доби завдали 2 ракетних та 55 авіаударів, здійснили більше 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

При цьому руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах