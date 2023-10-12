ЗСУ знищили за добу 9 артзасобів, склад боєприпасів та майже тисячу окупантів — зведення Генштабу

Українські бійці також уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 990 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 4905 (+42) од,

бойових броньованих машин ‒ 9264 (+44) од,

артилерійських систем – 6763 (+32) од,

РСЗВ – 811 (+2) од,

засоби ППО ‒ 545 (+0) од,

літаків – 316 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21),

крилаті ракети ‒ 1531 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 966 (+1).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.