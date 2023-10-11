Армія РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу

Російські окупанти активізувалися поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку, атакували на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте ЗСУ відбили усі атаки ворога.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 820 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 4863 (+34) од,

бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,

артилерійських систем – 6731 (+18) од,

РСЗВ – 809 (+1) од,

засоби ППО ‒ 545 (+1) од,

літаків – 316 (+1) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 965 (+4).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Також захисники знищили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.