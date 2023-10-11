Армия РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении – сводка Генштаба

Российские оккупанты активизировались вблизи нескольких населенных пунктов на Авдеевском направлении, атаковали на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако ВСУ отбили все атаки врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 4863 (+34) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9220 (+91) ед,

артиллерийских систем – 6731 (+18) ед,

РСЗО – 809 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 545 (+1) ед,

самолетов – 316 (+1) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),

крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,

специальная техника – 965 (+4).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций".

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

В Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.