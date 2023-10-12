ВСУ уничтожили в сутки 9 артсредств, состав боеприпасов и почти тысячу оккупантов — сводка Генштаба

Украинские бойцы также поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и радиолокационную станцию армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 4905 (+42) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9264 (+44) ед,

артиллерийских систем – 6763 (+32) ед,

РСЗО – 811 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 545 (+0) ед,

самолетов – 316 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),

крылатые ракеты ‒ 1531 (+1),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,

специальная техника – 966 (+1).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении . Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.