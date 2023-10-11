ВСУ поразили 9 артсистем, склад боеприпасов и РЛС армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 11.10.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 72 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил более 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 – в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области. Оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Михайловка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Огромное, Станислав Херсонской области и Дмитровка Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.