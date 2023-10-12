Украинские военные в течение суток отразили атаки террористической армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области и освобожденного Роботиного в Запорожской области.
Что известно о потерях армии РФ и последствиях преступных атак по Украине
Отмечается, что украинские военные держат оборону на восточном фронте и не дают преступникам из армии РФ продвинуться, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.
В то же время оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районе освобожденного Роботиного в Запорожской области.
За сутки украинские военные 55 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.
За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника.
Украинские военные также продолжают наступление в направлении Мелитополя и проводят штурмы в Бахмуте.
Они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Со своей стороны военные преступники армии РФ в течение суток нанесли 2 ракетных и 55 авиаударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
При этом разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на фронтах
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях кафиры сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Захватчики нанесли авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении наши защитники отбили 4 вражеских атаки в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синковка Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. ВСУ отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменное Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские военные мужественно держат оборону, отразили 7 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток наши военные успешно отразили около 10 атак противника в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении кафиры безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
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