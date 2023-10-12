Украинские военные в течение суток отразили атаки террористической армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области и освобожденного Роботиного в Запорожской области.

Что известно о потерях армии РФ и последствиях преступных атак по Украине

Отмечается, что украинские военные держат оборону на восточном фронте и не дают преступникам из армии РФ продвинуться, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.

В то же время оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районе освобожденного Роботиного в Запорожской области.

За сутки украинские военные 55 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника.

Украинские военные также продолжают наступление в направлении Мелитополя и проводят штурмы в Бахмуте.

Они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Со своей стороны военные преступники армии РФ в течение суток нанесли 2 ракетных и 55 авиаударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

При этом разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах