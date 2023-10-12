ВСУ уничтожили стратегически важный для армии РФ мост Горловка-Ясиноватая — видео и фото

Мост был стратегически важен для РФ, поскольку они пользовались им для обеспечения своих войск и быстрого проезда из Горловки в Донецк.

В Донецкой области ВСУ разрушили важный для россиян мост

Важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области был разрушен.

Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.

К слову, этим коротким маршрутом захватчики пользовались относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая находится вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.

Что известно о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области заявляют о том, что армия Российской Федерации начала самое масштабное наступление на Авдеевку за всю историю войны.

Согласно данным главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, обострение на этом направлении фронта продолжается.

Очень напряженная ситуация. Третьи сутки не утихают бои вокруг города, обстрелы как по позициям, так и по самому городу... Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать, – рассказывает он. Поделиться

Виталий Барабаш обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что это "наибольшее наступление на Авдеевку за всю войну".

Как сообщает Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают отражать атаки армии РФ на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях.

95 боестолкновений с русскими захватчиками произошло за прошедшие сутки.