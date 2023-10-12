Аналитики оценили возможную угрозу от продвижения армии РФ вблизи Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики оценили возможную угрозу от продвижения армии РФ вблизи Авдеевки

армия РФ, солдат РФ
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Источник:  ISW

По убеждению американских аналитиков, продвижение российских войск вблизи Авдеевки на тактическом уровне вряд ли приведет к более широким оперативным и стратегическим победам.

В ISW проанализировали ситуацию вокруг Авдеевки

Представители американского Института изучения войны обращают внимание на то, что локальные наступательные операции армии РФ возле Авдеевки демонстрируют способность врага усваивать и применять тактические уроки ведения боевых действий в Украине.

Российские войска начали локальные атаки в направлении Авдеевки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября, а геолокационные видеозаписи от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись юго-западнее Авдеевки в районе Северного и северо-западнее Красногоровки.

Иностранные эксперты пришли к выводу, что эти продвижения и локальные успехи на тактическом уровне крайне маловероятно могут привести к более широким оперативным и стратегическим победам армии РФ на украинском фронте.

Согласно данным американских аналитиков, достижения солдат РФ вблизи Авдеевки сконцентрированы к юго-западу от города.

Что также важно понимать, российские захватчики до сих пор не завершили оперативное оцепление населенного пункта и, вполне возможно, еще попытаются это сделать.

Что о ситуации на фронте говорит Генштаб ВСУ

По словам украинских военных, наши воины продолжают отражать атаки российских оккупантов на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях.

За прошедшие сутки, 11 октября, всего зафиксировано 95 боестолкновний.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки россиян в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

Кроме того, в течение 11 октября нашим воинам удалось ликвидировать около тысячи солдат РФ.

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