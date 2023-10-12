Аналитики оценили возможную угрозу от продвижения армии РФ вблизи Авдеевки

По убеждению американских аналитиков, продвижение российских войск вблизи Авдеевки на тактическом уровне вряд ли приведет к более широким оперативным и стратегическим победам.
В ISW проанализировали ситуацию вокруг Авдеевки
Представители американского Института изучения войны обращают внимание на то, что локальные наступательные операции армии РФ возле Авдеевки демонстрируют способность врага усваивать и применять тактические уроки ведения боевых действий в Украине.
Иностранные эксперты пришли к выводу, что эти продвижения и локальные успехи на тактическом уровне крайне маловероятно могут привести к более широким оперативным и стратегическим победам армии РФ на украинском фронте.
Согласно данным американских аналитиков, достижения солдат РФ вблизи Авдеевки сконцентрированы к юго-западу от города.
Что также важно понимать, российские захватчики до сих пор не завершили оперативное оцепление населенного пункта и, вполне возможно, еще попытаются это сделать.
Что о ситуации на фронте говорит Генштаб ВСУ
По словам украинских военных, наши воины продолжают отражать атаки российских оккупантов на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях.
За прошедшие сутки, 11 октября, всего зафиксировано 95 боестолкновний.
Кроме того, в течение 11 октября нашим воинам удалось ликвидировать около тысячи солдат РФ.
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