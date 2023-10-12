Аналітики оцінили можливу загрозу від просування армії РФ біля Авдіївки

На переконання американських аналітикиків, просування російських війські біля Авдіївки на тактичному рівні навряд чи призведе до ширших оперативних і стратегічних перемог.

У ISW проаналізували ситуацію навколо Авдіївки

Представники американського Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що локальні наступальні операції армії РФ біля Авдіївки демонструють здатність ворога засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій в Україні.

Російські війська розпочали локальні атаки в напрямку Авдіївки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні відеозаписи від 10 та 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного та на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Красногорівки. Поширити

Іноземні експерти дійшли висновку, що ці просування та локальні успіхи на тактичному рівні вкрай малоймовірно можуть призвести до ширших оперативних і стратегічних перемог армії РФ на українському фронт.

Згідно з даними американських аналітиків, здобутки солдатів РФ поблизу Авдіївки сконцетровані на південний захід від міста.

Що також важливо розуміти, російські загарбники досі не завершили оперативне оточення населеного пункту і, цілком можливо, ще спробують це зробити.

Що про ситуацію на фронті говорить Генштаб ЗСУ

За словами українських військових, наші воїни продовжують відбивати атаки російських окупантів на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському Маріїнському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.

Протягом минулої доби, 11 жовтня, загалом зафіксовано 95 боєзіткнень.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки росіян в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області. Поширити

Окрім того, протягом 11 жовтня нашим воїнам вдалося ліквідувати майже тисячу солдатів РФ.