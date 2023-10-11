Інтернаціональний легіон ЗСУ оголосив терміновий збір коштів
Категорія
Україна
Дата публікації

Інтернаціональний легіон ЗСУ оголосив терміновий збір коштів

Інтернаціональний легіон ЗСУ оголосив терміновий збір коштів

11 жовтня стартував терміновий збір коштів на гвинтівки для підготовки бійців Інтернаціонального легіону ЗСУ. Не будьте байдужими, адже ці воїни щоденно захищають нас від російської навали безпосередньо на полі бою.

Як підтримати донатами Інтернаціональний легіон ЗСУ

Для тренування добровольців зі всього світу, які стали до лав Інтернаціонального Легіону, щоб захищати нашу свободу та незалежність, потрібні 30 тренувальних гвинтівок M4 SA-C02, вартість яких становить 180 000 гривень.

Тут ви можете знайти посилання на банку.

А ось номер карти (Monobank): 4441 1111 5440 8441.

Доєднуйтесь до збору! Ваші донати перетворяться на ефективну підготовку бійців Легіону, які будуть нищити ворога.

Кожен ваш донат — це крок до нашої Перемоги. Навіть невеликий внесок може змінити хід нашої історії. Репост — це теж допомога!

Наша ціль цілком реальна — 180 тисяч гривень.

Окрім того, усі важливі дані є у дописі в нашому Телеграм-каналі:

Дивіться фільм про Інтернаціональний Легіон ЗСУ

У 2023 році команда Online.UA за сприяння ГУР МО України створила документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів".

Стрічку подивилися сотні тисяч людей не лише в Україні, а й у різних куточках світу.

У ній зібрані вражаючі історії іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з останніми даними, до лав створеного у березні 2022 року Інтернаціонального Легіону долучилися добровольці з понад 50 країн світу.

Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».

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