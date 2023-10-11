Интернациональный легион ВСУ объявил срочный сбор средств

11 октября стартовал срочный сбор средств на винтовки для подготовки бойцов Интернационального легиона ВСУ. Не будьте равнодушными, ведь эти воины ежедневно защищают нас от российских захватчиков непосредственно на поле боя.

Как поддержать донатами Интернациональный легион ВСУ

Для тренировки добровольцев со всего мира, которые стали в ряды Интернационального Легиона, чтобы защищать нашу свободу и независимость, нужны 30 тренировочных винтовок M4 SA-C02, стоимость которых составляет 180 000 гривен.

Здесь вы можете найти ссылку на банку.

А вот номер карты (Monobank): 4441 1111 5440 8441.

Присоединяйтесь к сбору! Ваши донаты превратятся в эффективную подготовку бойцов Легиона, которые будут уничтожать врага.

Каждый ваш донат – это шаг к нашей Победе. Даже небольшой вклад может изменить ход нашей истории. Репост – это тоже помощь! Поделиться

Наша цель вполне реальна – 180 тысяч гривен.

Кроме того, все важные данные есть в сообщении в нашем Телеграмм-канале:

Смотрите фильм об Интернациональном Легионе ВСУ

В 2023 году команда Online.UA при содействии ГУР МО Украины создала документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ".

Его посмотрели сотни тысяч людей не только в Украине, но и в разных уголках мира.

В фильме собраны истории иностранцев, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.

Согласно последним данным, к созданному в марте 2022 года Интернациональному Легиону присоединились добровольцы из более чем 50 стран мира.