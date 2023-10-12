ЗСУ знищили стратегічно важливий для армії РФ міст Горлівка-Ясинувата — відео та фото

Міст був стратегічно важливим для РФ, оскільки вони користувалися ним для забезпечення своїх військ та швидкого проїзду з Горлівки у Донецьк.

У Донецькій області ЗСУ зруйнували важливий для росіян міст

Важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області був зруйнований.

Так званий "мер" окупованого міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що міст нібито зруйнувати українські військові. При цьому українське командування поки не коментує ситуацію.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що міст на трасі між Горлівкою та Ясинуватою повністю зруйнований. При цьому на відео чути вибухи та обстріли.

До слова, цим коротким маршрутом загарбники користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Крім того, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями.

Що відомо про ситуацію в Донецькій області

У Донецькій області заявляють про те, що армія Російської Федерації розпочала наймасштабніший наступ на Авдіївку за всю історію війни.

Згідно з даними очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, загострення на цьому напрямку фронту триває.

Дуже напружена ситуація. Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як по позиціях, так і по самому місту...Все витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати, - розповідає він. Поширити

Віталій Барабаш звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що це “найбільший наступ на Авдіївку за всю війну”.

Як повідомляє Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують відбивати атаки армії РФ на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському Маріїнському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.

95 боєзіткнень з російськими загарбниками відбулося протягом минулої доби.