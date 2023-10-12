ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ в районе Авдеевки — видео

Преступная армия РФ в очередной раз понесла поражение и многочисленные потери при попытке штурмовать Авдеевку в Донецкой области и вынуждена была отступить.

Что происходит в районе Авдеевки

По информации бойцов Сил спецопераций ВСУ, за сутки в районе Авдеевки было уничтожено 8 единиц вражеской техники армии РФ и десятки российских военных преступников.

Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы взбалмошного врага, отразили все атаки и удержали позиции. Одними из первых в бой вступили воины ССО Поделиться

Бойцы ССО отмечают, что по результатам ряда успешно проведенных засад, налетов и эффективной работы ударных БПАК 3-го полка ССО было уничтожено 5 вражеских танков, БМП, БТР, бронеавтомобиль "Тигр" и десятки захватчиков кремлевской преступной армии.

Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами. Поделиться

В России случайно признали безумные потери в войне против Украины

По информации российского Telegram-канала "Можем объяснить", власти России фактически признали потерю 100 военных российской армии в течение двух лет войны против Украины.

Аналитики пришли к такому выводу, изучив проект госбюджета страны-агрессорки на следующий год.

Эту оценку можно сделать по изменению расходов государства на ежемесячные выплаты родным погибших. Компенсация за одного погибшего военнослужащего составляет 21,9 тыс. рублей и делится между всеми членами семьи, – объясняют авторы материала. Поделиться

Такие выплаты осуществляет Социальный фонд.

Отмечается, что в 2022 году на компенсации в Фонде (не учитываются деньги на ремонт домов потерявших кормильца семьи) было выделено 3 млрд рублей, а к следующему году эта сумма вырастет до 5,25 млрд.

Журналисты отметили, что разница превышает 2,2 млрд рублей, и этих денег должно хватить на выплаты более 102 тыс. родных уничтоженных оккупантов.