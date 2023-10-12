Армия РФ возобновила попытки штурмов в районе Лимана и Купянска - спикер ОК Восток

После короткой паузы военные преступники из террористической армии РФ возобновили боевые действия в районе Купянска и Лимана на востоке Украины, однако украинские военные, несмотря на ухудшение погодных условий, отражают все вражеские атаки.

Что известно о ситуации на востоке Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, внезапное ухудшение погодных условий заставило армию РФ взять паузу в районе Лимана и Купянска, однако враг уже возобновил боевые действия.

Евлаш объяснил, что недавно на востоке Украины прошел сезон дождей, обильные осадки наблюдались несколько дней.

Спикер ОК "Восток" отметил, что это сильно повлияло на боевую активность врага.

В частности, военные преступники из армии РФ вынуждены были ограничить использование авиации и БПЛА.

Там и использование техники тяжелой в полях, где очень большая вязкость почвы значительно усложняется. Однако сейчас погода стабилизировалась. Боевые действия возобновились. Боевые столкновения также на Лимано-Купянском направлении интенсифицировались после непродолжительного затишья. Однако мы сдерживаем этот натиск противника и не даем ему прорваться вперед Поделиться

Евлаш также подчеркнул, что в течение позапрошлых суток украинские военные нанесли врагу значительные потери, поэтому в действиях оккупантов был замечен определенный спад.

То есть сейчас они перегруппировываются, проводят анализ своих действий, однако и дальше у них ничего не получится Поделиться

Что известно о ситуации на других участках восточного фронта

По информации советника мэра оккупированного Россией Мариуполя Петра Андрющенко, в Донецкой области был взорван мост между Ясиноватой и Горловкой, что значительно ухудшит логистические возможности преступной армии РФ.

Мост между Ясиноватой и Горловкой немного устал. Не без вмешательства неотвратимой силы возмездия от Вооруженных сил Украины. Это значительно усложняет логистику окупантов. Поделиться

При этом, как шутливо отметил Андрющенко, в качестве бонуса городов упал на автомобиль боевиков чеченского подразделения "Ахмат".

Мост прилег сразу на автомобиль "Ахмата. К сожалению, тик-току не найти по этому поводу. Видимо, на победу не тянет Поделиться

Между тем, по информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, Александра Штупуна, преступная армия РФ пытается проводить штурмы в районе Авдеевки, рассматривая это как возможность одержать хоть какую-то победу и попытаться переломить ход боевых действий на восточном фронте.

Штупун подчеркнул, что если в начале преступного вторжения армии РФ в Украину Авдеевка не представляла для оккупантов значительный интерес, то на фоне многочисленных поражений, захвата или окружения этого населенного пункта рассматривается, как едва ли не наибольшее достижение на данном этапе.

Штупун подчеркнул, что именно поэтому враг активно использует авиацию в районе Авдеевки и значительно увеличил количество ударов в течение последних суток.

Так, по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки в течение суток оккупантами был нанесен 1 ракетный и 39 авиаударов.

Также оккупанты провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов. Только в районе Авдеевки отражено более 10 атак.

Враг бросил множество пехоты и многие бронетехники именно на Авдеевское направление. Наши воины активно опускают врага на землю, уничтожая технику. Пока у врага фиксируется уменьшение бронетехники, но он пытается идти вперед пехотой. Поделиться

При этом отметил, что именно на Таврическом направлении враг понес почти 70% потерь из тех, о которых сообщал Генштаб ВСУ.

У нас зафиксировано, что общие потери врага – 754 человека (входят и безвозвратные, и санитарные потери), 4 человека сдались в плен Поделиться

Также он сообщил, что уничтожено на Таврическом направлении 112 единиц военной техники, в том числе 23 танка, 73 боевых бронированных машины, 9 артиллерийских систем и одну РСЗО.

Спикер добавил, что на Запорожском направлении наши воины сдерживают врага в районе Вербового, и одновременно продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

В то же время руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщает, что уже третьи сутки подряд российские военные преступники не прекращают попыток штурмовать Авдеевку и беспощадно обстреливают населенный пункт, в котором остаются еще 1 тыс 622 гражданских лица.

При этом глава Авдеевской городской военной администрации подчеркнул, что сообщения о том, что оккупанты вошли в город, взяли определенные позиции у коксохимзавода не соответствуют действительности.

Всё контролируется. Все атаки врага отражены. Очень непросто, горячо. Благодарность ребятам, которые держат позиции Поделиться

Руководитель МВА также добавил, что по городу нанесено врагом большое количество авиаракетных ударов – за вчера более 20. По его словам, очень много разрушений в городе.

Враг пытается поразить многоэтажные здания города. Есть погибший местный житель. Предварительно, по словам соседей, двое мест под завалами – пожилой мужчина и женщина. Также четыре раненых гражданских Поделиться

По его словам, пока нет возможности для проведения спасательных работ.

Вчера около 60 обстрелов произошло по городу. Сегодня – уже около 30. Поэтому там нереально заехать техникой спасателям, работать", - сообщил он. При этом добавил, что 9-этажный "дом сложился до первого этажа Поделиться

По его словам, оставшиеся в городе люди прячутся в подвалах.