Армія РФ поновила спроби штурмів в районі Лимана та Куп'янська — спікер ОК Схід

Після короткої паузи військові злочинці з терористичної армії РФ поновили бойові дії в районі Куп'янська та Лимана на сході України, однак українські військові, попри погіршення погодних умов, відбивають всі ворожі атаки.

Що відомо про ситуацію на сході України

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, раптове погіршення погодних умов змусило армію РФ взяти паузу в районі Лимана та Куп’янська, однак наразі ворог вже поновив бойові дії.

Євлаш пояснив, що нещодавно на сході України пройшов сезон дощів, рясні опади спостерігались упродовж кількох днів.

Речник ОК “Схід” зазначив, що це сильно вплинуло на бойову активність ворога.

Зокрема, військові злочинці з армії РФ вимушені були обмежити використання авіації та БпЛА.

Там і використання техніки важкої в полях, де дуже велика в'язкість ґрунту, значно ускладнюється. Проте зараз погода стабілізувалася. Бойові дії відновилися. Бойові зіткнення також на Лимано-Куп'янському напрямку інтенсифікувалися після нетривалого затишшя. Проте ми стримуємо цей натиск противника і не даємо йому прорватися вперед Поширити

Євлаш також підкреслив, що протягом позаминулої доби українські військові завдали ворогу значних втрат, тож в діях окупантів було помічено певний спад.

Тобто зараз вони перегруповуються, проводять аналіз своїх дій, проте й надалі у них нічого не вийде Поширити

Що відомо про ситуацію на інших ділянках східного фронту

За інформацією радника мера окупованого Росією Маріуполя Петра Андрющенка, на Донеччині було підірвано мост між Ясиноватою та Горлівкою, що значно погіршить логістичні можливості злочинної армії РФ.

Міст між Ясиноватою та Горлівкою трохи втомився. Не без втручання невідворотньої сили відплати від Збройних сил України. Це значно ускладнює логістику окупантів Поширити

При цьому, як жартівливо зазначив Андрющенко, у якості бонуса міст впав на автівку бойовиків чеченського підрозділу “Ахмат”.

Міст приліг одразу на автівку "Ахмата. Нажаль, тік-току не знайти з цього приводу. Мабуть, на перемогу не тягне Поширити

Між тим, за інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Олександра Штупуна, злочинна армія РФ намагається проводити штурми в районі Авдіївки, розглядаючі це, як змогу здобути хоч якусь перемогу і спробувати переломити хід бойових дій на східному фронті.

Штупун підкреслив, що якщо на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну Авдіївка не представляла для окупантів значного інтересу, то наразі на тлі численних поразок, захоплення або оточення цього населеного пункту розглядається, як чи не найбільше досягнення на даному етапі.

Штупун підкреслив, що саме тому ворог активно використовує авіацію в районі Авдіївки і значно збільшив кількість ударів протягом останньої доби.

Так, по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі в районі Авдіївки протягом доби окупантами було завдано 1 ракетного та 39 авіаударів.

Також окупанти провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів. Тільки в районі Авдіївки відбито понад 10 атак.

Ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок, Наші воїни активно опускають ворога на землю, знищуючи техніку. Наразі у ворога фіксується зменшення бронетехніки, але він намагається йти вперед піхотою Поширити

При цьому зазначив, що саме на Таврійському напрямку ворог поніс майже 70% втрат із тих, про які повідомляв Генштаб ЗСУ.

У нас зафіксовано, що загальні втрати ворога - 754 особи (входять і безповоротні, і санітарні втрати), 4 особи здалися в полон Поширити

Також він повідомив, що знищено на Таврійському напрямку 112 одиниць військової техніки, зокрема, 23 танки, 73 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем та одну РСЗВ.

Речник додав, що на Запорізькому напрямку наші воїни стримують ворога в районі Вербового, і одночасно продовжується наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

У той же час керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляє, що вже третю добу поспіль російські військові злочинці не припиняють спроб штурмувати Авдіївку та нещадно обстрілюють населений пункт, в якому наразі залишаються ще 1 тис 622 цивільні особи.

При цьому очільник Авдіївської міської військової адміністрації наголосив, що повідомлення про те, що окупанти зайшли в місто, взяли певні позиції біля коксохімзаводу не відповідають дійсності.

Все контролюється. Всі атаки ворога відбито. Дуже непросто, гаряче. Подяка хлопцям, які тримають позиції Поширити

Керівник МВА також додав, що по місту нанесено ворогом дуже велику кількість авіаракетних ударів – за вчора більше 20. За його словами, дуже багато руйнувань у місті.

Ворог намагається влучити по багатоповерхових будівлях міста. Є загиблий місцевий мешканець. Попередньо, зі слів сусідів, двоє місцян під завалами – літній чоловік і жінка. Також чотири поранених цивільних Поширити

За його словами, наразі не має можливості для проведення рятувальних робіт.

Вчора близько 60 обстрілів відбулося по місту. Сьогодні – вже під 30. Тому там нереально заїхати технікою рятувальникам, працювати", - повідомив він. При цьому додав, що 9-поверховий "будинок склався до першого поверху Поширити

За його словами, люди, які залишилися в місті, ховаються в підвалах.