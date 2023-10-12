ЗСУ завдали численних втрат армії РФ в районі Авдіївки — відео

Злочинна армія РФ в черговий раз зазнала поразки та численних втрат під час спроби штурмувати Авдіївку на Донеччині і змушена була відступити.
Що відбувається в районі Авдіївки
За інформацією бійців Сил спецоперацій ЗСУ, протягом доби в районі Авдіївки було знищено 8 одиниць ворожої техніки армії РФ та десятки російських військових злочинців.
Бійці ССО зазначають, що за результатами низки вдало проведених засідок, нальотів та ефективної роботи ударних БПАК 3-го полку ССО було знищено 5 ворожих танків, БМП, БТР, бронеавтівку "Тигр" та десятки загарбників кремлівської злочинної армії.
У Росії випадково визнали шалені втрати у війні проти України
За інформацією російського Telegram-каналу “Можем объяснить”, влада Росії фактично визнала втрату 100 військових російської армії протягом двох років війни проти України.
Аналітики зробили такий висновок, вивчивши проєкт держбюджету країни-агресорки на наступний рік.
Такі виплати здійснює Соціальний фонд.
Зазначається, що у 2022 році на компенсації у Фонді (не враховуються гроші на ремонт будинків тих, хто втратив годувальника сім'ї) було виділено 3 млрд рублів, а до наступного року ця сума зросте до 5,25 млрд.
Журналісти зазначили, що різниця перевищує 2,2 млрд рублів, і цих грошей має вистачити на виплати понад 102 тис рідних знищених окупантів.
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