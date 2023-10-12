ЗСУ завдали численних втрат армії РФ в районі Авдіївки — відео

Злочинна армія РФ в черговий раз зазнала поразки та численних втрат під час спроби штурмувати Авдіївку на Донеччині і змушена була відступити.

Що відбувається в районі Авдіївки

За інформацією бійців Сил спецоперацій ЗСУ, протягом доби в районі Авдіївки було знищено 8 одиниць ворожої техніки армії РФ та десятки російських військових злочинців.

Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО Поширити

Бійці ССО зазначають, що за результатами низки вдало проведених засідок, нальотів та ефективної роботи ударних БПАК 3-го полку ССО було знищено 5 ворожих танків, БМП, БТР, бронеавтівку "Тигр" та десятки загарбників кремлівської злочинної армії.

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами Поширити

У Росії випадково визнали шалені втрати у війні проти України

За інформацією російського Telegram-каналу “Можем объяснить”, влада Росії фактично визнала втрату 100 військових російської армії протягом двох років війни проти України.

Аналітики зробили такий висновок, вивчивши проєкт держбюджету країни-агресорки на наступний рік.

Цю оцінку можна зробити щодо зміни витрат держави на щомісячні виплати рідним загиблих. Компенсація за одного загиблого військовослужбовця становить 21,9 тис. рублів і ділиться між усіма членами сім'ї, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Такі виплати здійснює Соціальний фонд.

Зазначається, що у 2022 році на компенсації у Фонді (не враховуються гроші на ремонт будинків тих, хто втратив годувальника сім'ї) було виділено 3 млрд рублів, а до наступного року ця сума зросте до 5,25 млрд.

Журналісти зазначили, що різниця перевищує 2,2 млрд рублів, і цих грошей має вистачити на виплати понад 102 тис рідних знищених окупантів.