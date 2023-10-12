Армія РФ вигадала нову тактику атак на цивільні судна у Чорному морі — розвідка Британії

Злочинна армія РФ планує знову атакувати цивільні судна у Чорному морі та розміщувати вибухівку в районі українських портів.

Армія РФ планує повернутись до тактики терору у Чорному морі

За інформацією представників розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ планує поновити атаки на цівільні судна, які прямують до українських портів у Чорному морі, а також може закладати вибухові пристрої на підході до портів.

Росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. Чим довше Росія воює, тим більше вона втрачає і тим слабшає. Росія зазнала майже 200 тис втрат і 50 тис її солдатів було вбито, - зазначив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт. Поширити

Він підкреслив, що попри це, Кремль продовжує огидну та провальну війну проти України.

Оккот також зазначив, що минулого тижня британська розвідка оприлюднила інформацію, відповідно до якої, російські військові злочинці планували завдати ракетного удару по вантажному судну в українському порту.

Минулого тижня Велика Британія розсекретила нові розвіддані, які свідчать про те, що Росія може продовжувати атаки на цивільне судноплавство, зокрема, закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських портів, - наголошує британський дипломат. Поширити

Що відомо про останні атаки армії РФ по українських портах

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, протягом минулої ночі військові злочинці армії РФ атакували дронами з різних напрямків портову інфраструктуру Подунав’я на території Одеської області.

Він намагається виснажити наші системи протиповітряної оборони й прокласти маршрути, які будуть більш результативними для ураження цілей. Спочатку розпочиналась атака з північно-східного напрямку, пізніше доєдналися південні регіони… В нашій зоні відповідальності "працювали" дрони, випущені з Кримського півострова, і розділилися вони на декілька груп з тим, щоб розгалузити і систему реагування на них Поширити

Вона також зазначила, що для пусків дронів російськими військовими злочинцями також використовувалась окупована територія Херсонської області.

Вони намагалися змінювати траєкторію, ускладнювали її, що може свідчити про те, що наразі дещо деформована, або модифікована система GPS-навігації в дронах. Вони, використовуючи складні маршрути, намагалися прорватися все ж таки до припортової інфраструктури того регіону, який зараз функціонує в умовах зернової угоди між Україною і цілим світом, без участі відповідно країни-терористки Поширити

Гуменюк зазначила, що внаслідок атаки було пошкоджене безпосередньо зерносховище і збіжжя, яке там зберігалось.

Також сталося пошкодження житлового сектору, де через влучання спалахнула пожежа.

На жаль, постраждала літня жінка вона отримала опіки та доправлена до медичного закладу. Її стан зараз стабільний Поширити

За словами речниці ОК “Схід”, результативність підрозділів ППО виявилась доволі високою.

Чотири дрони було знищено над Миколаївщиною, де окупанти намагалися прорватися складним маршрутом до портової інфраструктури, та 10 - над Одещиною.

При цьому, для збиття дронів було залучено повітряне командування "Південь", мобільні вогневі групи, прикордонники та інші складові Сил оборони, зокрема сухопутних військ.

У ніч на 12 жовтня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я. Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, - зазначили представники Одеської обласної прокуратури. Поширити

Між тим на території Румунії, внаслідок нічної атаки дронами армії РФ по портовій інфраструктурі Подунав’я на Одещинні, виявили вирву через падіння та подальший вибух російського БпЛА.

У Міністерстві нацборони Румунії повідомили, що протягом ночі повітряна тривога лунала в районах округів Тулча і Галац.

Згодом був обстежений район в околицях Плауру, повіту Тулча і виявлена вирва на місці можливого падіння і вибуху дрона на рослинній території на березі річки Кілія, приблизно в 3 км від міста Плауру.

Зазначається, що підрозділи Міноборони Румунії продовжують моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок російських атак.