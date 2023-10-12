Армія РФ вигадала нову тактику атак на цивільні судна у Чорному морі — розвідка Британії

Злочинна армія РФ планує знову атакувати цивільні судна у Чорному морі та розміщувати вибухівку в районі українських портів.
Армія РФ планує повернутись до тактики терору у Чорному морі
За інформацією представників розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ планує поновити атаки на цівільні судна, які прямують до українських портів у Чорному морі, а також може закладати вибухові пристрої на підході до портів.
Він підкреслив, що попри це, Кремль продовжує огидну та провальну війну проти України.
Оккот також зазначив, що минулого тижня британська розвідка оприлюднила інформацію, відповідно до якої, російські військові злочинці планували завдати ракетного удару по вантажному судну в українському порту.
Що відомо про останні атаки армії РФ по українських портах
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, протягом минулої ночі військові злочинці армії РФ атакували дронами з різних напрямків портову інфраструктуру Подунав’я на території Одеської області.
Вона також зазначила, що для пусків дронів російськими військовими злочинцями також використовувалась окупована територія Херсонської області.
Гуменюк зазначила, що внаслідок атаки було пошкоджене безпосередньо зерносховище і збіжжя, яке там зберігалось.
Також сталося пошкодження житлового сектору, де через влучання спалахнула пожежа.
За словами речниці ОК “Схід”, результативність підрозділів ППО виявилась доволі високою.
Чотири дрони було знищено над Миколаївщиною, де окупанти намагалися прорватися складним маршрутом до портової інфраструктури, та 10 - над Одещиною.
При цьому, для збиття дронів було залучено повітряне командування "Південь", мобільні вогневі групи, прикордонники та інші складові Сил оборони, зокрема сухопутних військ.
Між тим на території Румунії, внаслідок нічної атаки дронами армії РФ по портовій інфраструктурі Подунав’я на Одещинні, виявили вирву через падіння та подальший вибух російського БпЛА.
У Міністерстві нацборони Румунії повідомили, що протягом ночі повітряна тривога лунала в районах округів Тулча і Галац.
Згодом був обстежений район в околицях Плауру, повіту Тулча і виявлена вирва на місці можливого падіння і вибуху дрона на рослинній території на березі річки Кілія, приблизно в 3 км від міста Плауру.
Зазначається, що підрозділи Міноборони Румунії продовжують моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок російських атак.
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