Армия РФ придумала новую тактику атак на гражданские суда в Черном море - разведка Британии

Преступная армия РФ планирует снова атаковать гражданские суда в Черном море и размещать взрывчатку в районе украинских портов.

Армия РФ планирует вернуться к тактике террора в Черном море

По информации представителей разведки Минобороны Великобритании, преступная армия РФ планирует возобновить атаки на гражданские суда, следующие в украинские порты в Черном море, а также может закладывать взрывные устройства на подходе к портам.

Россия продолжает тратить огромные ресурсы на свою разрушительную войну. Чем дольше Россия воюет, тем больше она теряет и тем слабеет. Россия понесла почти 200 тыс. потерь и 50 тыс ее солдат были убиты, - отметил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт. Поделиться

Он подчеркнул, что, несмотря на это, Кремль продолжает отвратительную и провальную войну против Украины.

Оккот также отметил, что на прошлой неделе британская разведка обнародовала информацию, согласно которой российские военные преступники планировали нанести ракетный удар по грузовому судну в украинском порту.

На прошлой неделе Великобритания рассекретила новые разведданные, свидетельствующие о том, что Россия может продолжать атаки на гражданское судоходство, в частности, закладывая взрывные устройства на подходах к украинским портам, отмечает британский дипломат. Поделиться

Что известно о последних атаках армии РФ по украинским портам

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в минувшую ночь военные преступники армии РФ атаковали дронами по разным направлениям портовую инфраструктуру Подунавья на территории Одесской области.

Он пытается истощить наши системы противовоздушной обороны и проложить маршруты, которые будут результативнее для поражения целей. Сначала начиналась атака с северо-восточного направления, позже присоединились южные регионы… В нашей зоне ответственности "работали" дроны, выпущенные с Крымского полуострова, и разделились они на несколько групп с тем, чтобы разветвить систему реагирования на них. Поделиться

Она также отметила, что для пусков дронов российскими военными преступниками также использовалась оккупированная территория Херсонской области.

Они пытались изменять траекторию, усложняли ее, что может свидетельствовать о том, что сейчас несколько деформирована или модифицирована система GPS-навигации в дронах. Они, используя сложные маршруты, пытались прорваться все же к припортовой инфраструктуре того региона, который сейчас функционирует в условиях зерновой сделки между Украиной и целым миром, без участия соответственно страны-террористки Поделиться

Гуменюк отметила, что в результате атаки было повреждено непосредственно зернохранилище и хранящееся там зерно.

Также произошло повреждение жилого сектора, где из-за попадания вспыхнул пожар.

К сожалению, пострадавшая пожилая женщина получила ожоги и доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние сейчас стабильное Поделиться

По словам спикера ОК "Восток", результативность подразделений ПВО оказалась достаточно высокой.

Четыре дрона были уничтожены над Николаевщиной, где оккупанты пытались прорваться по сложному маршруту в портовую инфраструктуру, и 10 - над Одесщиной.

При этом для сбития дронов было привлечено воздушное командование "Юг", мобильные огневые группы, пограничники и другие составляющие Сил обороны, в том числе сухопутных войск.

В ночь на 12 октября российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья. В результате атаки врага повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина, отметили представители Одесской областной прокуратуры. Поделиться

Между тем на территории Румынии в результате ночной атаки дронами армии РФ по портовой инфраструктуре Подунавья на Одесщине обнаружили воронку из-за падения и последующего взрыва российского БПЛА.

В Министерстве нацбороны Румынии сообщили, что ночью воздушная тревога звучала в районах округов Тулча и Галац.

Впоследствии был обследован район в окрестностях Плаура, уезда Тулча и обнаружена воронка на месте возможного падения и взрыва дрона на растительной территории на берегу реки Килия, примерно в 3 км от города Плаура.

Отмечается, что подразделения Минобороны Румынии продолжают мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате российских атак.