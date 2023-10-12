Армия РФ придумала новую тактику атак на гражданские суда в Черном море - разведка Британии

Преступная армия РФ планирует снова атаковать гражданские суда в Черном море и размещать взрывчатку в районе украинских портов.
Армия РФ планирует вернуться к тактике террора в Черном море
По информации представителей разведки Минобороны Великобритании, преступная армия РФ планирует возобновить атаки на гражданские суда, следующие в украинские порты в Черном море, а также может закладывать взрывные устройства на подходе к портам.
Он подчеркнул, что, несмотря на это, Кремль продолжает отвратительную и провальную войну против Украины.
Оккот также отметил, что на прошлой неделе британская разведка обнародовала информацию, согласно которой российские военные преступники планировали нанести ракетный удар по грузовому судну в украинском порту.
Что известно о последних атаках армии РФ по украинским портам
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в минувшую ночь военные преступники армии РФ атаковали дронами по разным направлениям портовую инфраструктуру Подунавья на территории Одесской области.
Она также отметила, что для пусков дронов российскими военными преступниками также использовалась оккупированная территория Херсонской области.
Гуменюк отметила, что в результате атаки было повреждено непосредственно зернохранилище и хранящееся там зерно.
Также произошло повреждение жилого сектора, где из-за попадания вспыхнул пожар.
По словам спикера ОК "Восток", результативность подразделений ПВО оказалась достаточно высокой.
Четыре дрона были уничтожены над Николаевщиной, где оккупанты пытались прорваться по сложному маршруту в портовую инфраструктуру, и 10 - над Одесщиной.
При этом для сбития дронов было привлечено воздушное командование "Юг", мобильные огневые группы, пограничники и другие составляющие Сил обороны, в том числе сухопутных войск.
Между тем на территории Румынии в результате ночной атаки дронами армии РФ по портовой инфраструктуре Подунавья на Одесщине обнаружили воронку из-за падения и последующего взрыва российского БПЛА.
В Министерстве нацбороны Румынии сообщили, что ночью воздушная тревога звучала в районах округов Тулча и Галац.
Впоследствии был обследован район в окрестностях Плаура, уезда Тулча и обнаружена воронка на месте возможного падения и взрыва дрона на растительной территории на берегу реки Килия, примерно в 3 км от города Плаура.
Отмечается, что подразделения Минобороны Румынии продолжают мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате российских атак.
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