Армія РФ шукає слабкі сторони в обороні Авдіївки — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти хочуть сповільнити український успішний наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Армія РФ намагається взяти Авдіївку в оточення, щоб відтягнути резерви ЗСУ на Авдіївський напрямок.

Армія РФ хоче сповільнити контрнаступ ЗСУ

Наразі російські окупанти намагаються знайти слабкі сторони в українській обороні Авдіївки Донецької області, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Російські окупанти дійсно силами своїх трьох бригад, які належать до 8 підрозділу військової армії РФ... відучора ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Довгенького, Кераміка та Первомайського.... І саме цими днями окупанти намагаються знайти слабкі сторони в обороні Авдіївки, – сказав Ковальов в ефірі національного телемарафону. Поширити

Він додав, що окупанти щодня намагаються на різних напрямках фронту знайти слабкі "відшарування" в обороні та зосереджувати сили.

Ковальов зазначив, що росіяни ставлять перед собою завдання сповільнити або зупинити успішний наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також узяти Авдіївку в оточення й відтягнути резервні українські сили на Авдіївський напрямок, щоб послабити тиск на напрямках контрнаступу.

Крім цього, росіяни силами 6 армії намагаються вести наступ на Куп'янському напрямку, однак ЗСУ активно тримають оборону й не дають ворогу "жодного шансу".

Яка ситуація на фронті

Російські окупанти активізувалися поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку, атакували на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте ЗСУ відбили усі атаки ворога.

На Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.