Армия РФ ищет слабые стороны в обороне Авдеевки — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты хотят замедлить украинское успешное наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение, чтобы оттянуть резервы ВСУ на Авдеевское направление.

Армия РФ хочет замедлить контрнаступление ВСУ

В настоящее время российские оккупанты пытаются найти слабые стороны в украинской обороне Авдеевки Донецкой области, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Российские оккупанты действительно силами своих трех бригад, принадлежащих к 8 подразделению военной армии РФ... со вчерашнего дня ведут активные штурмовые действия в районе Авдеевки, Довгенького, Керамика и Первомайского.... И именно на днях оккупанты пытаются найти слабые стороны в обороне Авдеевки, – сказал Ковалев в эфире национального телемарафона. Поделиться

Он добавил, что оккупанты каждый день пытаются на разных направлениях фронта найти слабые "отслоения" в обороне и сосредотачивать силы.

Ковалев отметил, что россияне ставят перед собой задачу замедлить или остановить успешное наступление ВСУ по Мелитопольскому и Бахмутскому направлениям, а также взять Авдеевку в окружение и оттянуть резервные украинские силы на Авдеевское направление, чтобы ослабить давление на направлениях контрнаступления.

Кроме этого, россияне силами 6 армии пытаются вести наступление на Купянском направлении, однако ВСУ активно держат оборону и не дают врагу "никакого шанса".

Какая ситуация на фронте

Российские оккупанты активизировались вблизи нескольких населенных пунктов на Авдеевском направлении, атаковали на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако ВСУ отразили все атаки врага.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций".

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.