Армия РФ столкнулась с серьезной проблемой во время наступления на Авдеевку

Американские аналитики пришли к выводу, что оборонные укрепления ВСУ стали очень серьезной проблемой для армии РФ во время ее нового масштабного наступления на Авдеевку.
В ISW оценили ситуацию вокруг Авдеевки
Иностранные эксперты обращают внимание, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций российских захватчиков вокруг Авдеевки и выразили уверенность в прочности обороны ВСУ.
Что также важно понимать, армия РФ начала использовать большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.
Нельзя также не обратить внимание на то, что российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив успехов россиян под Авдеевкой и мощи обороны украинцев на этом участке фронта.
Геолокационные данные за 14 октября указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от Авдеевки.
По словам российских источников, мощные украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.
Кроме того, сообщается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.
Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.
Потери армии РФ на фронте продолжают стремительно расти
На фоне масштабного наступления россиян на Авдеевку почти вдвое выросли ежедневные потери оккупантов на поле боя.
К примеру, только за 14 октября захватчики потеряли 880 своих солдат, 8 танков и 33 артсистемы.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 287770 (+880) человек,
танков ‒ 4948 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед,
артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
РСЗО – 813 (+2) ед,
средств ПВО ‒ 547 (+0) ед,
самолетов – 317 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+4) ед,
крылатых ракет ‒ 1531 (+0) ед,
кораблей /катеров ‒ 20 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед,
специальной техники – 976 (+5) ед.
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