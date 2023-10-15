Армия РФ столкнулась с серьезной проблемой во время наступления на Авдеевку

Американские аналитики пришли к выводу, что оборонные укрепления ВСУ стали очень серьезной проблемой для армии РФ во время ее нового масштабного наступления на Авдеевку.

В ISW оценили ситуацию вокруг Авдеевки

Иностранные эксперты обращают внимание, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций российских захватчиков вокруг Авдеевки и выразили уверенность в прочности обороны ВСУ.

Что также важно понимать, армия РФ начала использовать большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.

Нельзя также не обратить внимание на то, что российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив успехов россиян под Авдеевкой и мощи обороны украинцев на этом участке фронта.

Геолокационные данные за 14 октября указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от Авдеевки.

По словам российских источников, мощные украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Кроме того, сообщается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.

Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.

Потери армии РФ на фронте продолжают стремительно расти

На фоне масштабного наступления россиян на Авдеевку почти вдвое выросли ежедневные потери оккупантов на поле боя.

К примеру, только за 14 октября захватчики потеряли 880 своих солдат, 8 танков и 33 артсистемы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 287770 (+880) человек,

танков ‒ 4948 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед,

артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,

РСЗО – 813 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 547 (+0) ед,

самолетов – 317 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+4) ед,

крылатых ракет ‒ 1531 (+0) ед,

кораблей /катеров ‒ 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед,

специальной техники – 976 (+5) ед.