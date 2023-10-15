Армия РФ терпит бешеные потери в результате провальных штурмов под Авдеевкой — военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ терпит бешеные потери в результате провальных штурмов под Авдеевкой — военный ВСУ

Танкисты ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам украинских военных, из-за многочисленных потерь в результате провальных штурмов в районе Авдеевки Донецкой области преступная армия РФ в течение последних дней изменила тактику.

Что известно о потерях армии РФ в результате провальных действий под Авдеевкой

По словам офицера 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, из-за значительных потерь подразделения преступной армии РФ перешли к тактике атак небольшими группами.

При этом собственную военную технику, как отмечает Цехоцкий, враг начал покидать в нескольких километрах от места ведения боевых действий.

Они сменили тактику действий своих. Технику оставляют в 10-12 км от точки, где происходят бои напрямую. То, что мы уничтожили большое количество бронетехники, сказалось. Вчера позавчера они подвозили личный состав на поле боя на "Уралах". Это совершенно не защищенная техника, простреливаемая стрелковым оружием. На каких-то участках даже на подержанных УАЗ, санитарных машинах. Мы их тоже уничтожаем, – подчеркнул военный.

Что известно о маневрах и проблемах армии РФ в районе Авдеевки

Он также отметил, что на его участке враг осуществляет перемещение и производит перегруппировку.

В настоящее время продолжается противостояние артиллерийских подразделений, однако чувствуется, что враг страдает острым дефицитом боеприпасов.

Только на нашем участке было уничтожено более 30-ти единиц тяжелой техники. Это включает в себя танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта. На всем Авдеевском направлении – гораздо больше уничтожены техники. …Большие потери в живой силе. И потери такие, что мы, когда наблюдаем с неба с квадрокоптеров, мы не можем их подсчитать. Огромное количество. Большое количество их "двухсотых" превратились в "двухсотых", когда они полежали на поле боя "трехсотыми" и их никто не забрал, - объясняет военный.

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