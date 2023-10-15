Армия РФ терпит бешеные потери в результате провальных штурмов под Авдеевкой — военный ВСУ

По словам украинских военных, из-за многочисленных потерь в результате провальных штурмов в районе Авдеевки Донецкой области преступная армия РФ в течение последних дней изменила тактику.
Что известно о потерях армии РФ в результате провальных действий под Авдеевкой
По словам офицера 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, из-за значительных потерь подразделения преступной армии РФ перешли к тактике атак небольшими группами.
При этом собственную военную технику, как отмечает Цехоцкий, враг начал покидать в нескольких километрах от места ведения боевых действий.
Что известно о маневрах и проблемах армии РФ в районе Авдеевки
Он также отметил, что на его участке враг осуществляет перемещение и производит перегруппировку.
В настоящее время продолжается противостояние артиллерийских подразделений, однако чувствуется, что враг страдает острым дефицитом боеприпасов.
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