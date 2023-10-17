В Украине ликвидирован очередной российский захватчик.
ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ
Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.
Известно, что 48-летний Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.
Через неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов
По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".
При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".
Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на русские казармы в Мариуполе. оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. В общей сложности 17 окупантов были убиты, еще 11 – ранены.
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