ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ

Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

Известно, что 48-летний Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.

Через неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов

Плюс 26 окупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления пищей, - отметил он. Поделиться

По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на русские казармы в Мариуполе. оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. В общей сложности 17 окупантов были убиты, еще 11 – ранены.