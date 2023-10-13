За сутки РФ потеряла более тысячи оккупантов и 26 танков — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

За сутки РФ потеряла более тысячи оккупантов и 26 танков — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Война России против Украины
Читати українською

Украинские войска за минувшие сутки уничтожили 1030 российских оккупантов. Произошло 64 боевых столкновения.

Потери России за сутки

Украинская авиация на протяжении последних суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупанта.

Ракетные войска поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления россиян.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 1030 военных, по технике:

  • танков ‒ 4931 (+26) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9313 (+49) ед,

  • артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,

  • средства ПВО ‒ 546 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,

  • специальная техника – 967 (+1).

Ситуация на передовой

На Купянском направлении отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении сдерживается наступление в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении военные отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском направлении россиян безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ищет слабые стороны в обороне Авдеевки — Генштаб ВСУ
ЗСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили в сутки 9 артсредств, состав боеприпасов и почти тысячу оккупантов — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили атаки армии РФ в районе Авдеевки и Роботиного — сводка Генштаба.
Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.