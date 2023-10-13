За сутки РФ потеряла более тысячи оккупантов и 26 танков — сводка Генштаба

Украинские войска за минувшие сутки уничтожили 1030 российских оккупантов. Произошло 64 боевых столкновения.
Потери России за сутки
Украинская авиация на протяжении последних суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупанта.
Ракетные войска поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления россиян.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 1030 военных, по технике:
танков ‒ 4931 (+26) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9313 (+49) ед,
артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,
средства ПВО ‒ 546 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
специальная техника – 967 (+1).
Ситуация на передовой
На Купянском направлении отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении сдерживается наступление в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили более 5 атак врага.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
На Авдеевском направлении военные отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
В Запорожском направлении россиян безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.
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