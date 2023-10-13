За сутки РФ потеряла более тысячи оккупантов и 26 танков — сводка Генштаба

Потери России за сутки

Украинская авиация на протяжении последних суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупанта.

Ракетные войска поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления россиян.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 1030 военных, по технике:

танков ‒ 4931 (+26) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9313 (+49) ед,

артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,

средства ПВО ‒ 546 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),

автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,

специальная техника – 967 (+1).

Ситуация на передовой

На Купянском направлении отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении сдерживается наступление в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении военные отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском направлении россиян безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.