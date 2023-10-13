За добу РФ втратила більше тисячі окупантів та 26 танків — зведення Генштабу

Втрати Росії за добу

Українська авіація протягом останньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупанта.

Ракетні війська уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління росіян.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

За минулу добу російські окупанти втратили близько 1030 військових, з техніки:

танків ‒ 4931 (+26) од,

бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49) од,

артилерійських систем – 6807 (+44) од,

засоби ППО ‒ 546 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 967 (+1).

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку стримується наступ в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де ЗСУ відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку військові відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіян безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.