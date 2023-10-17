ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ

Олексій Межаков
Джерело:  ONLINE.UA

В Україні ліквідували чергового російського загарбника.

ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ

Збройні сили ліквідували на війні в Україні чергового окупанта – розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова.

Відомо, що 48-річний Межаков був родом з Волгоградської області і служив за контрактом.

За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів

Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжею, - зазначив він.

За його словами, загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.

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